Ucraina, in corso attacco hacker russi a siti istituzionali italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina, dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani tra cui quello del ministero dell’Istruzione e quello Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministero degli Esteri da parte di hacker russi riconducibili a collettivo Killnet. La polizia è al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. In particolare stanno operando gli specialisti della Polizia Postale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra, dalle 22 di ieri è inunad alcunitra cui quello del ministero dell’Istruzione e quello Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministero degli Esteri da parte diriconducibili a collettivo Killnet. La polizia è al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. In particolare stanno operando gli specialisti della Polizia Postale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Io e il mio comando siamo nell'Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò'. Così in un breve… - fattoquotidiano : Dopo settimane di silenzio lo storico Alessandro #Barbero ha parlato del conflitto in corso con degli studenti - elio_vito : È in corso una guerra, con l'invasione e l'occupazione russa di parte dell'Ucraina. Disinformazione ed attacchi cib… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Guerra Ucraina, dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani t… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: 'Io e il mio comando siamo nell'Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò'. Così in un breve video… -