Torino, Juric: 'Belotti? Non so se resterà. Chi prende Bremer fa un affare' (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma: "Questo tre a zero non deve... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico delIvanè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma: "Questo tre a zero non deve...

Advertising

CalcioPillole : Ivan #Juric ha parlato al termine del match fra #Torino e #Roma, valido per la 38a e ultima giornata di #SerieA: ec… - mvcalcio : RT @ToroGoal: ?? L'allenatore del @TorinoFC_1906 Ivan #Juric sul futuro di #Belotti: “Non lo so sinceramente, abbiamo parlato la settimana s… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Belotti? Non so se resterà. Chi prende Bremer fa un affare': Il tecnico del Torino Ivan Juric è int… - VoceGiallorossa : ?? @TorinoFC_1906, Juric: 'Due errori banali ci sono costati due gol. Non so quale sarà il futuro di Belotti'… - romanewseu : #Torino, #Juric: “Una sconfitta che ci serviva. Dopo i due regali ci siamo sciolti, certi errori si pagano con le b… -