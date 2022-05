Toni Storm | “Mi vedrete sul ring fino a quando non sarò decrepita”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del podcast AEW Unrestricted,ha parlato del suo passato e del suo futuro per quanto riguarda la carriera nel pro wrestling. In particolare,ha descritto il periodo in cui era convinta che avrebbe lasciato il wrestling per sempre, poco dopo aver lasciato la WWE. La volontà di smettereha detto: “C’erano dei momenti, all’inizio. Sicuramente. Pensavo ‘tutto questo è terribile in modo scioccante, smetterò per sempre stavolta’. Non è durata molto. Ho mollato, me ne sono andata, e ci ho riflettuto per un po’. Ti torna sempre la voglia di lottare. Pensavo davvero che avrei smesso per sempre“. Per tutta la vitaha poi rassicurato i fan: “Non smetterò mai. Sono una di quelle che probabilmente lotteranno finnon saranno vecchie e ...