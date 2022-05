The Miz: “Vi svelo chi vorrei che mi introducesse alla HOF” (Di venerdì 20 maggio 2022) The Miz è indubbiamente una delle stelle piu’ brillanti del roster della WWE. Pluricampione affermatissimo, ha vinto di tutto di piu’ e sarà senza discussione un futuro Hall of Famer. A proposito di questo ne ha recentemente parlato in una intervista facendo venir fuori quello che probabilmente sarà il nome che lo introdurrà nle salone dela gloria. Dolce mogliettina “Assolutamente Maryse. Condividiamo ogni momento della giornata insieme, è mia moglie è la madre delle mie due bellissime figlie ed è l’unica che mi supporta nei momenti negativi. E’ un legame naturale.” Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022) The Miz è indubbiamente una delle stelle piu’ brillanti del roster della WWE. Pluricampione affermatissimo, ha vinto di tutto di piu’ e sarà senza discussione un futuro Hall of Famer. A proposito di questo ne ha recentemente parlato in una intervista facendo venir fuori quello che probabilmente sarà il nome che lo introdurrà nle salone dela gloria. Dolce mogliettina “Assolutamente Maryse. Condividiamo ogni momento della giornata insieme, è mia moglie è la madre delle mie due bellissime figlie ed è l’unica che mi supporta nei momenti negativi. E’ un legame naturale.”

