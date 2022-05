Studio Areté - I giovani preferiscono ancora lauto personale

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 maggio 2022) Spesso si legge che istanno perdendo interesse per le auto. Eppure, le rilevazioni statistiche dipingono un quadro completamente diverso, per quanto in continua evoluzione. Non solo il numero delle patenti continua a rimanere stabile, come riconosciuto lo scorso autunno dall'Aci, ma le ultime generazioni continuano a preferire l'autoper i propri spostamenti e non la bici o altri mezzi di locomozione. Neanche se sono in sharing. Lo dimostrano i risultati dell'ultima ricerca della società di consulenza strategica Aretè, basata su un campione di rappresentanti di Millennial (i nati dal 1981 al 1995) e Zoomer (nati dopo il 1995): l'autocontinua a essere utilizzata per gli spostamenti abituali dal 58% degli intervistati, una percentuale non lontana dal 64% emerso dal sondaggio condotto l'anno scorso. Non solo: ...