Psicoterapia online gratuita per le neo mamme: l'iniziativa di Serenis.it per superare i momenti più difficili (Di venerdì 20 maggio 2022) Non tutti possono accedere alla Psicoterapia, pur avendone un gran bisogno. Soprattutto le donne con un bambino piccolo e dopo il parto, quando spesso si soffre di depressione transitoria, possono ritrovarsi a vivere un periodo di grande sofferenza emotiva e non avere tempo né modo di cercare aiuto. E se in più non si hanno risorse economiche disponibili, la sofferenza si moltiplica perché non ha speranza di risolversi. Leggi anche › Depressione in gravidanza: il test del sangue che potrebbe predirla e i segnali da non sottovalutare › mamme giovani: occhio al rischio depressione post partum › Le sane abitudini contro ansia e depressione: il ...

