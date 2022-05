Le Borse Ue provano il rimbalzo | la Cina sorprende i listini sui tassi

(Di venerdì 20 maggio 2022) La Banca centrale di Pechino riduce i saggi sui prestiti a 5 anni per supportare l’economia. Gli investitori monitorano la crisi ucraina tra tentativi di dialogo e il via libera del Senato Usa ad aiuti militari e umanitari per 40 miliardi di dollari

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave della settimanaAndrea Franceschi, insieme ai colleghi della redazione ...Cadono le, ma recuperano i titoli di Stato , che mostrano prezzi in rialzo e rendimenti in calo. Sul mercato valutario arretra il dollaro , mentre l'euro sta correndo e tratta intorno a 1,059 (... Le Borse Ue provano il rimbalzo, la Cina sorprende il mercato sui tassi In rialzo a Milano l'indice FTSE MIB, così come il DAX 30 a Francoforte, il francese CAC 40 e il FT-SE 100 sulla piazza finanziaria londinese. Spread sale a 197 punti, rendimento al 2,96%.