Gazzetta: contatto tra De Laurentiis e Carnevali per Scamacca. Il Sassuolo chiede 40-45 milioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Napoli pensa a Scamacca nel caso di addio di Osimhen. Per l'attaccante del Sassuolo si è mosso il presidente De Laurentiis in persona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. "Il presidente Aurelio De Laurentiis si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo". "stavolta la chiamata del produttore cinematografico aveva un altro obiettivo: Gianluca Scamacca. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all'operazione e anche quella del giocatore". "Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato.

Gazzetta: contatto tra De Laurentiis e Carnevali per #Scamacca. Il Sassuolo chiede 40-45 milioni Non una trattativ…