G7 Ministri Energia e Ambiente | informativa di Cingolani

(Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Martedì 24 maggio, alle ore 14, nell’Aula di Montecitorio,urgente del Governo in vista del G7 deidell’e dell’del 25-27 maggio. Partecipera’ all’il ministro Roberto(foto). E’ quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

