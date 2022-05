“Fuoco a tutti”: gli hacker filorussi Killnet attaccano 50 siti italiani. Ecco come (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – I pirati informatici filorussi di Killnet ci riprovano e prendono di mira i siti istituzionali italiani. Un’operazione hacker che avevano annunciato loro stessi qualche giorno fa e che è partita ufficialmente ieri sera, attorno alle 22. Diversi portali italiani sono stati “bucati”, come confermato dalla Polizia postale. Su Telegram, il collettivo Killnet rivendica l’offensiva. Tra i siti attaccati quello del Consiglio Superiore della Magistratura, quello dell’Agenzia delle Dogane e quelli di tre ministeri: Esteri, Istruzione e Beni Culturali. “Fuoco a tutti”: come gli hacker Killnet attacca i siti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – I pirati informaticidici riprovano e prendono di mira iistituzionali. Un’operazioneche avevano annunciato loro stessi qualche giorno fa e che è partita ufficialmente ieri sera, attorno alle 22. Diversi portalisono stati “bucati”,confermato dalla Polizia postale. Su Telegram, il collettivorivendica l’offensiva. Tra iattaccati quello del Consiglio Superiore della Magistratura, quello dell’Agenzia delle Dogane e quelli di tre ministeri: Esteri, Istruzione e Beni Culturali. “”:gliattacca i...

Advertising

IlPrimatoN : Tra i siti attaccati quello del Consiglio Superiore della Magistratura, quello dell’Agenzia delle Dogane e quelli d… - Giuly0013 : RT @OmbraDuca: Unica forza politica schierata contro il pensiero unico che viene continuamente infangata dal mainstream mediatico e dai gi… - HuffPostItalia : Hacker russi attaccano siti istituzionali in Italia: 'Fuoco su tutti' - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: «Fuoco a tutti»: in corso attacco di hacker russi a siti istituzionali italiani In un messaggio precedente gli hacker r… - infoitinterno : «Fuoco a tutti»: in corso attacco di hacker russi a siti istituzionali italiani -