F1, GP Spagna 2022: risultati e classifica FP1. Leclerc precede Sainz e Verstappen, 4° Russell davanti a Alonso e Hamilton (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiude con una doppietta Ferrari la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Montmelò, infatti, le due Rosse hanno dettato il passo con Charles Leclerc che ha saputo svettare con il tempo di 1:19.828 con soli 79 millesimi di vantaggio sul compagno di team, e padrone di casa numero uno, Carlos Sainz. Terza posizione per Max Verstappen a 336 millesimi di distacco (ma nel suo giro veloce ha trovato traffico nel T3) quindi quarto George Russell (Mercedes) a 762. Quinto Fernando Alonso (Alpine) a 940, davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) sesto a 983. Settima posizione per Lando Norris (McLaren) a 1.451, ottava per Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 1.594, ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiude con una doppietta Ferrari la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmelò, infatti, le due Rosse hanno dettato il passo con Charlesche ha saputo svettare con il tempo di 1:19.828 con soli 79 millesimi di vantaggio sul compagno di team, e padrone di casa numero uno, Carlos. Terza posizione per Maxa 336 millesimi di distacco (ma nel suo giro veloce ha trovato traffico nel T3) quindi quarto George(Mercedes) a 762. Quinto Fernando(Alpine) a 940,a Lewis(Mercedes) sesto a 983. Settima posizione per Lando Norris (McLaren) a 1.451, ottava per Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 1.594, ...

