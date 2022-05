(Di venerdì 20 maggio 2022) Mario Draghi sta segnando i confini del suo governo. Non lo fa per sentirsi più sicuro. È il segno tuttavia che le sue scorte di pazienza stanno per finire.

Advertising

21fc1b31328d42f : @Ettore_Rosato Ho seguito ieri Porta a Porta e non si è rilevato il logoramento al governo, si è assolutamente diss… -

ilGiornale.it

... così la guerra dipesa sulle truppe 8 maggio - L'isola dei Serpenti al centro della ... i russi arrivarono a un passocatturarlo 28 aprile - Kiev è a corto di munizioni, a Ramstein ...... sull'indirizzo dell'Italia nei consessi internazionali, cos'è, una fibrillazione, un"... Conte: "Sull'Ucraina c'è una risoluzione, lo ha detto anche Draghi, ma è stata votata... Dal logoramento alla ritorsione Tenendo a ribadire che “Il M5S porta semplicemente avanti le sue idee, le sue battaglie”, intervenendo all’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ (promosso da Aepi e Adnkronos), così il leader G ...(Adnkronos) - "Non siamo qui per creare difficoltà al governo, altrimenti non lo avremmo fatto partire con il nostro consenso, con un nostro atto di responsabilità, non è certo un nostro obiettivo met ...