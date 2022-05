Calhanoglu - big: Marotta prepara il colpo a zero in Serie A (Di venerdì 20 maggio 2022) Calciomercato Inter, occhi su Mkhitaryan: concorrenza in Serie A Henrikh Mkhitaryan © LaPresseA Trigoria, riferisce 'La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo e l'annuncio del rinnovo dell'armeno ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Calciomercato Inter, occhi su Mkhitaryan: concorrenza inA Henrikh Mkhitaryan © LaPresseA Trigoria, riferisce 'La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo e l'annuncio del rinnovo dell'armeno ...

Advertising

TConcilianti : Possibile acquisto dell’Inter di Mkhitaryan: se effettivamente si dovesse chiudere, credo che mostri la volontà di… - FiloEmanuele : RT @c4oscalmo: dybala non verrà mai all’inter, sarebbe troppo, troppo… e soprattutto perché non ha i coglioni come hakan big b… - realastronaute_ : RT @c4oscalmo: dybala non verrà mai all’inter, sarebbe troppo, troppo… e soprattutto perché non ha i coglioni come hakan big b… - AnissemXem : RT @c4oscalmo: dybala non verrà mai all’inter, sarebbe troppo, troppo… e soprattutto perché non ha i coglioni come hakan big b… - fireflyxlisa : RT @c4oscalmo: dybala non verrà mai all’inter, sarebbe troppo, troppo… e soprattutto perché non ha i coglioni come hakan big b… -