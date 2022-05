Ucraina: bombe sul Donbass, morti 10 civili, anche 2 bimbi (Di giovedì 19 maggio 2022) Dieci civili sono morti, inclusi due bambini, e sette sono rimasti feriti in due città della regione Ucraina di Donetsk (est) nei bombardamenti dell'esercito russo di ieri e oggi: lo riferisce il capo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Diecisono, inclusi due bambini, e sette sono rimasti feriti in due città della regionedi Donetsk (est) nei bombardamenti dell'esercito russo di ieri e oggi: lo riferisce il capo ...

