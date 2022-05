Temptation Island, addio definitivo: perché non andrà mai più in onda (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante l’edizione 2022 di Temptation Island non sia andata in onda contro il volere del pubblico, qualcuno ancora sperava nell’atteso ritorno dopo l’estate; una speranza che è stata allontanata forzatamente da una recente notizia che gli spettatori non avrebbero voluto conoscere: il reality targato Fascino, che mette insieme su un’isola coppie e tentatori, lascia il piccolo schermo per sempre. Le indiscrezioni e il motivo dietro la scelta. Temptation Island: perché non andrà mai più in onda L’isola delle tentazioni, le coppie, i tentatori e i falò di confronto d’ora in poi saranno solo un bel ricordo. Temptation Island sembra essere arrivato definitivamente al capolinea, e se prima c’era una minima speranza che lo ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante l’edizione 2022 dinon sia andata incontro il volere del pubblico, qualcuno ancora sperava nell’atteso ritorno dopo l’estate; una speranza che è stata allontanata forzatamente da una recente notizia che gli spettatori non avrebbero voluto conoscere: il reality targato Fascino, che mette insieme su un’isola coppie e tentatori, lascia il piccolo schermo per sempre. Le indiscrezioni e il motivo dietro la scelta.nonmai più inL’isola delle tentazioni, le coppie, i tentatori e i falò di confronto d’ora in poi saranno solo un bel ricordo.sembra essere arrivato definitivamente al capolinea, e se prima c’era una minima speranza che lo ...

