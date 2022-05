”Se vi avvicinate mi butto di sotto!” | giovane in bilico sul terrazzo al nono piano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma. Un soggetto psichiatrico, evidentemente in preda ad una crisi, ha tentato di uccidersi dal propriocondominiale. Era lì, seduto a cavalcioni e con tutta l’intenzione di farla finita da un momento all’altro. In quella posizione, intra la vita e la morte, lo hanno trovato gli agenti di Polizia intervenuti dopo una tempestiva segnalazione. Il tentato suicidio a viale Marx Un’altezza considerevole: ildi un palazzo abitativo nella periferia romana. Certamente non ci sarebbe stato scampo per lui, dopo quel volo di diversi metri. Lo schianto gli sarebbe risultato fatale. Per fortuna, però, l’intervento della Polizia è stato immediato e salvifico. Leggi anche: Roma, tentato suicidio in Via Labicana: persona armata e pericolosa La dinamica e la richiesta d’intervento Al loro arrivo, non solo ...