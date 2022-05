Rrahmani | «Insigne ci mancherà | gli auguro il meglio a Toronto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Le parole di Rrhamani sull’addio di Lorenzoal Napoli: «Sicuramente ci. Voglio augurargli un in bocca al lupo» Amir, difensore del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’addio di Lorenzoal Napoli. Le sue parole. «Ci. É un giocatore importante, il nostro capitano, è da tanti anni qua e ogni anno va in doppia cifra di gol. Sicuramente ci. Allo stesso tempo voglio augurargli un in bocca al lupo per la sua esperienza a, spero che andrà tutto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.