“Quali” al Roland Garros | 4 azzurri sognano il main draw

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nel tabellone maschile in campo per il terzo turno, quello decisivo, Giannessi, Zeppieri, Nardi ed Agamenone

Neanche il tempo di far sapere che non avrebbe partecipato a questa edizione delGarros , ...il campione romano ha postato nella giornata di ieri sui social network ad aiutarci a capire...Tra coloro ipresenzieranno all'appuntamento ufficiale vi sarà un volto noto del tennis ... non è previsto un servizio televisivo che copra il sorteggio dei tabelloni principali delGarros ...Manca soltanto un ultimo grande sforzo per entrare nel tabellone dei grandi del Roland Garros Open di Francia. Ha concesso uno splendido bis il tennista Giulio Zeppieri, che ieri sul campo 8 del Bois.Il forfait di Bautista-Agut permette a Lorenzo di essere testa di serie. Saranno almeno tre i lucky loser necessari nel tabellone maschile ...