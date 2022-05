Morti sull'asfalto: una "guerra" quotidiana e ignorata (Di giovedì 19 maggio 2022) C’è una guerra quotidiana che continua a uccidere e a ferire nell’indifferenza generale: è quella che si combatte sulle strade e che negli ultimi due anni ha ucciso più di 4mila persone, 30mila negli ultimi 10 anni. Stiamo parlando di stragi... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 maggio 2022) C’è unache continua a uccidere e a ferire nell’indifferenza generale: è quella che si combattee strade e che negli ultimi due anni ha ucciso più di 4mila persone, 30mila negli ultimi 10 anni. Stiamo parlando di stragi...

