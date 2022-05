Montalto di Castro: approvato in Consiglio comunale il Bilancio 2021 (Di giovedì 19 maggio 2022) Montalto di Castro – Il Comune di Montalto di Castro ha approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il Bilancio 2021 che si è chiuso con un avanzo libero di 1.748.000 euro, più alto di quello presunto che scaturiva dalla delibera di riequilibrio dalla quale risultava un avanzo presunto di circa 530mila euro. “Questo sta a significare che l’amministrazione comunale ha lavorato bene – dichiara il sindaco Sergio Caci – e che sono stati rispettati tutti i suggerimenti della Corte dei Conti, a fronte della segnalazione operata dalla responsabile del servizio finanziario. Tra l’altro questo risultato positivo ci permette di applicare le nuove normative in materia di pagamento delle spese elettriche e del gas, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)di– Il Comune didihanel corso dell’ultimoilche si è chiuso con un avanzo libero di 1.748.000 euro, più alto di quello presunto che scaturiva dalla delibera di riequilibrio dalla quale risultava un avanzo presunto di circa 530mila euro. “Questo sta a significare che l’amministrazioneha lavorato bene – dichiara il sindaco Sergio Caci – e che sono stati rispettati tutti i suggerimenti della Corte dei Conti, a fronte della segnalazione operata dalla responsabile del servizio finanziario. Tra l’altro questo risultato positivo ci permette di applicare le nuove normative in materia di pagamento delle spese elettriche e del gas, ...

