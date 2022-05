Juventus, nessun riscatto per Alvaro Morata a fine stagione (Di giovedì 19 maggio 2022) Morata, la Juve avrebbe già deciso il futuro dell’attaccante spagnolo: per lui nessun riscatto dall’Atletico e addio in estate Come riferito da Marca, il futuro di Alvaro Morata è stato già deciso: lo spagnolo lascerà Torino al termine di questa stagione. La Juve, infatti, non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono riusciti ad abbassare. Il numero 9 è pronto così a fare ritorno all’Atletico, anche se solo momentaneamente. Simeone, infatti, non ha intenzione di trattenerlo in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), la Juve avrebbe già deciso il futuro dell’attaccante spagnolo: per luidall’Atletico e addio in estate Come riferito da Marca, il futuro diè stato già deciso: lo spagnolo lascerà Torino al termine di questa. La Juve, infatti, non eserciterà il diritto difissato a 35 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono riusciti ad abbassare. Il numero 9 è pronto così a fare ritorno all’Atletico, anche se solo momentaneamente. Simeone, infatti, non ha intenzione di trattenerlo in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

