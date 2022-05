Jennifer Connelly a Cannes e quell’abito alla Meghan Markle

Leggi su amica

(Di giovedì 19 maggio 2022) Taglio dritto, chirurgicamente perfetto, perpendicolare al bustier, lo scollo dell’abito disul red carpet di Top Gun: Maverick traccia e ribadisce la linea di tendenza dei vestiti primavera estate 2022. Firmato Louis Vuitton, il look argento a colonna dell’attrice coprotagonista del sequel del cult anni 80 aveva il décolleté a barchetta bassissimo, con la manica che partiva quasi come un guanto.in Louis Vuitton sul red carpet d “Top Gun: Maverick”al Festival di2022. È ufficialmente la stagione delle spalle scoperte. Un vezzo che assume un gusto tutto nuovo oggi che gli stilisti lo associano ad abiti dalle silhouette minimaliste, se pur elegantissime. E che piace molto alle celebrity. Come Naomi Campbell in Valentino al Prince’s Trust Gala il 30 aprile: ...