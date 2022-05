Esame Suarez | la procura di Monza passa all’azione | sette condanne

(Di giovedì 19 maggio 2022), ladiper i fatti avvenuti ambre 2021.condannati Sono state condannatepersone nell’ambito dell’inchiesta partita anelmbre 2021 sull’“farsa” di. Gli imputati per corruzione e falso ideologico erano nove e due sono stati assolti. Ladiaveva chiesto fino a 6 anni di condanna per i fatti che riguardavano anche il periodo luglio-novembre 2018, quando furono organizzate tre prove dinella sede di una coop di Seregno. La condanna più alta è stata di 4 anni e 8 mesi. A riportarlo è l’Ansa. L’attaccante ora ...

Advertising

ing_xxxxxx : @RoNando82 @CalcioFinanza Talmente tardi da fare tenerezza…l’esame di Suarez è a Settembre 2020…a quando fanno rife… - CalcioNews24 : Esame #Suarez, la Procura di Monza passa alle condanne ?? - FcInterNewsit : Esame 'farsa' di Suarez: sette condanne da parte della Procura di Monza - massimoneri90 : Luis Suàrez, sette condanne nel processo a Monza nato dall’esame-farsa del calciatore - che_fidel2 : Ricordate l'esame di Suarez a Perugia? Hanno condannato 7 persone, che hanno ideato la farsa e fatto tutto da soli,… -

, la Procura di Monza passa all'azione per i fatti avvenuti a settembre 2021. Sette condannati Sono state condannate sette persone nell'ambito dell'inchiesta partita a Monza nel settembre ...Sette condanne e due assoluzioni concludono l'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'farsa di Luis, attaccante uruguaiano che sostenne undi lingua italiana (livello B1) all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere ...L’inchiesta era partita con le indagini sull’esame-farsa di Luis Suarez, il centravanti uruguaiano del Barcellona in procinto di passare alla Juventus, che però aveva esaurito gli slot destinati agli ...Nel caso dell'esame farsa di Luis Suarez, sono arrivate le prime condanne dalla procura di Monza, nei confronti di alcuni esaminatori.