Draghi in Senato, Salvini: «No ad altre armi. Sia l'Italia a chiedere il cessate il fuoco» (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l'intervento del premier Mario Draghi che ha reso una informativa al Senato sulla situazione ucraina, in aula si sono affollati gli interventi. Tra i più attesi, Matteo Salvini che ha subito ringraziato Draghi per le parole «di pace, condivise da tutti. Chi continua a parlare solo di armi e guerra non fa il bene di nessuno, tantomeno dell'Italia: far cessare la guerra in Ucraina significa anche salvare molti posti di lavoro da noi». E ancora: «A chi rinnova l'invito a inviare altre armi e dice che al massimo gli operai italiani tireranno la cinghia, rispondo che io non ci sto». Poi le proposte del leader della Lega che vanno dall'intervento dell'Onu, assente, alle azioni che potrebbe fare il governo e quindi il premier Draghi: ...

