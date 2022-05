Antonino Spinalbese, vacanze con la piccola Luna a Ibiza (Di giovedì 19 maggio 2022) Antonino Spinalbese è con sua figlia Luna a Ibiza: è il primo anno senza la showgirl Belen Rodrigez Lo scorso anno c’erano andati insieme a Ibiza Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, che aspettava la sua Luna, figlia di Spinalbese. E mentre la conduttrice è rimasta a Milano per il suo lavoro a Le Iene, le sue vacanze dovrà ancora attenderle e saranno con Stefano de Martino. I due infatti da alcuni mesi sono tornati insieme. Tra Belen e Antonino infatti la storia è naufragata e insieme stanno crescendo la loro figlia. Nonostante abbia sofferto per la fine della sua relazione con la mamma di Luna, grazie alla sua piccola Antonino ha ritrovato il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022)è con sua figlia: è il primo anno senza la showgirl Belen Rodrigez Lo scorso anno c’erano andati insieme ae Belen Rodriguez, che aspettava la sua, figlia di. E mentre la conduttrice è rimasta a Milano per il suo lavoro a Le Iene, le suedovrà ancora attenderle e saranno con Stefano de Martino. I due infatti da alcuni mesi sono tornati insieme. Tra Belen einfatti la storia è naufragata e insieme stanno crescendo la loro figlia. Nonostante abbia sofferto per la fine della sua relazione con la mamma di, grazie alla suaha ritrovato il ...

