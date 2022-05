Aggredisce titolare carrozzeria con mazza da baseball

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un 45enne è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri a Marcianise (Caserta) con l’accusa di aver aggredito con unadaildi una. Dagli accertamenti realizzati dai carabinieri, è emerso che il 45enne si sarebbe recato più volte presso l’officina per incontrare il, mostrando sempre un atteggiamento aggressivo; quando è riuscito ad incontrare il carrozziere, il 45enne lo ha aggredito con una, che è stata poi ritrovata e sequestrata nella sua abitazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... durante la giornata di mercoledì 18 maggio, si era recato varie volte con fare minaccioso presso l'officina al fine di poter incontrare il. A seguito della perquisizione domiciliare , ...
... durante la giornata di ieri, si era recato varie volte con fare minaccioso presso la predetta officina al fine di poter incontrare il. A seguito della perquisizione domiciliare, eseguita a ...
Aggredisce il titolare di un'officina con una mazza da baseball. È successo a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio ...