Victoria Beckham, elogio delle curve: «La magrezza non è più fashion» (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ex Posh Spice, stilista di fama internazionale, affronta un tema delicato, legato a presunti canoni di bellezza in trasformazione: «Le donne di oggi vogliono apparire sane e curvy. A Miami ne vedo tante camminare in spiaggia e trovo che il loro stile sia davvero liberatorio: non si tratta di avere una certa taglia, bensì di stare bene con se stessi» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ex Posh Spice, stilista di fama internazionale, affronta un tema delicato, legato a presunti canoni di bellezza in trasformazione: «Le donne di oggi vogliono apparire sane e curvy. A Miami ne vedo tante camminare in spiaggia e trovo che il loro stile sia davvero liberatorio: non si tratta di avere una certa taglia, bensì di stare bene con se stessi»

