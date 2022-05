Sta per arrivare un bebè a casa Berlusconi, la voce su Luigi: dopo Emanuele Silvio, si allarga la famiglia (Di mercoledì 18 maggio 2022) La famiglia Berlusconi a breve festeggerà ancora. Sta per arrivare un altro bebè ad Arcore. Adesso, Luigi (l'ultimo figlio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Veronica Lario) e Federica Fumagalli stanno per diventare di nuovo genitori. La rivelazione arriva, a gran sorpresa, dal settimanale "Chi" - diretto da Alfonso Signorini. L'annuncio, secondo quello che apprendiamo, è stato fatto al battesimo di Emanuele Silvio, il primogenito della coppia, nato poco meno di un anno fa. Tra l'altro, Federica è già al quinto mese di gravidanza. Non si conosce al momento il sesso del bebè. Un periodo bellissimo per i Berlusconi, visto che anche Barbara - sorella di Luigi - è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laa breve festeggerà ancora. Sta perun altroad Arcore. Adesso,(l'ultimo figlio del leader di Forza Italiae di Veronica Lario) e Federica Fumagalli stanno per diventare di nuovo genitori. La rivelazione arriva, a gran sorpresa, dal settimanale "Chi" - diretto da Alfonso Signorini. L'annuncio, secondo quello che apprendiamo, è stato fatto al battesimo di, il primogenito della coppia, nato poco meno di un anno fa. Tra l'altro, Federica è già al quinto mese di gravidanza. Non si conosce al momento il sesso del. Un periodo bellissimo per i, visto che anche Barbara - sorella di- è ...

