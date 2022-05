(Di mercoledì 18 maggio 2022) La 44^ edizione disfodera quest’anno, dal 16 giugno al 6 luglio, ben 55con60 tra gruppi e ospiti, tra spettacoli, musica e incontri a partire dai concerti dal vivo dislocati sul territorio delle quattro vecchie province del Friuli Venezia Giulia, ma anche a Capodistria,ad alcunispeciali nei mesi di luglio e agosto. Il Premio alla Carrierasarà assegnato quest’anno a Judy Collins e come sempre asi terrà il Premio Alberto Cesa, rivolto alle nuove proposte della world music, che quest’anno diventa maggiorenne e compie diciott’anni. Quarta edizione invece per leFolk Clinics, con la consueta alternanza di incontri con gli autori, presentazioni di libri, seminari di formazione professionale e tecnici ...

udine20 : Spilimbergo Folkest 2022 - 55 appuntamenti con oltre 60 artisti - - iMagazineTwit : In tutta la regione previsti 55 spettacoli con oltre 60 artisti coinvolti. A #Udine e #Spilimbergo il cuore della r… -

Il Friuli

La 44esima edizione disfodera quest'anno, dal 16 giugno al 6 luglio , ben 55 appuntamenti con oltre 60 tra gruppi ...2022 sarà assegnato quest'anno a Judy Collins e come sempre asi ...Saranno proprio i Mellow Mood , uno dei progetti di reggae made in Italy più popolari a livello internazionale, a suggellare ala fine di2022, il grande festival che esplora la ... Ecco il programma di Folkest 2022 Oltre 60 protagonisti tra artisti singoli e gruppi saliranno dal 16 giugno al 6 luglio sui palcoscenici della 44/a edizione di Folkest, il festival musicale che torna con 55 appuntamenti tra spettacol ...In tutta la regione previsti 55 spettacoli con oltre 60 artisti coinvolti. A Udine e Spilimbergo il cuore della rassegna ...