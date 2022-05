(Di mercoledì 18 maggio 2022) Al tempo dei pistoni selvaggi, lungo le strade attorno al Parco Virgiliano, su e giù per, via Boccaccio, via Pascoli e dintorni, rombavano i motori dei bolidi diuno e, a dire il vero, negli anni Cinquanta, quei bolidi somigliavano alle automobiline a pedali dei bambini, ledi ruote scoperte, il lungo cofano bombato, il posto di guida all’aperto e potevi vedere le teste dei piloti dondolare nei caschi artigianali, uno spasso. Era l’automobilismo delle audacie di Tazio Nuvolari “basso di statura, al di sotto del normale, le mani come artigli, i muscoli eccezionali”.passa Nuvolari, i napoletani l’avevano visto anel 1934 su una fantastica Maserati agli albori delo Napoli diuno che, in vario ...

napolista : Quando Posillipo ospitava i Gran Premi di Formula Uno Il 19 maggio sarà il 70esimo anniversario dell’ultima edizio… - paoladestefanis : @BarbaraOdra_Mo_ @MarcoNoel19 Ci dicono che a Posillipo e Vomerò, quartieri chic, lo mettono il casco, almeno quand… - otherwayzz : @PaoloVaccarello @MarcoNoel19 Perché quando vai verso Posillipo/Vomero è più facile che la polizia ti fermi se non te lo metti. - otherwayzz : @stortora71 @MarcoNoel19 Il problema è che sono cresciuta a Posillipo dove tutti si mettono il casco, il reddito me… - PaulBorgognone : @paradisoa1 Di Posillipo sono innamorato fin da quando avevo 12 anni... Dopo ho avuto la fortuna di girare mezzo mo… -

Abbiamo bisogno di intervenire qui e ora, abbiamo necessità di fatti che diano risultati subito e non chissà. Cominciamo ad arrestare il manigoldo di, a ripavimentare davvero le ...... sono stati accoltellati durante una lite scoppiata sugli scogli di Marechiaro, a. ... I ragazzi se la sarebbero 'giurata' mesi fa su Instagram e Tik Tok e,si sono incontrati sugli ...Non so dove sia quel delinquente che domenica mattina, su una spiaggia affollata di Posillipo, ha selvaggiamente picchiato un bagnante con il casco da motociclista. So che dovrebbe essere in prigione ...Quando porto a passeggio il mio cane su via Caracciolo mi sorprendo a volte a immaginare come sarebbe il lungomare se fosse un’unica infinita spiaggia, come quella che si estende ...