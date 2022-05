Profili a memoria

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) A chi volesse approfondire la sostanza di quell’affermazione secondo cui “il personale è politico”, va consigliato senza esitazioni questo libro autobiografico di Gianna Radiconcini. Classe 1926, partigiana nell’adolescenza e poi, lungo tutta la sua lunga vita (è morta nel 2020), impegnata in un suo originale attivismo della libertà, si presenta proprio così: “Ho amato sopra ogni altra cosa la libertà, fin da giovane. Anzi, da giovanissima. A nove anni ero antifascista”. Affermazione temeraria, ma a lei, jeune fille della borghesia romana, figlia del titolare del negozio di cappellaio meglio frequentato della capitale, la predisposizione veniva dalle regole soffocanti della sua prima scuola, dove la madre superiora di cognome faceva Starace e del gerarca Achille era sorella. In questi suoi , curati da Daniel Pastorino e introdotti da Gad Lerner (che la intervistò per farle ...