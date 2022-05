Napoli, Manfredi: “Città non è fuori controllo, non serve militarizzarla” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”Napoli non è fuori controllo e non dobbiamo militarizzare la Città ma vanno fatti i servizi giusti e presidiati alcuni luoghi. Non possiamo avere pezzi di Città non controllati perché poi sono i più deboli e le persone perbene che ne pagano il prezzo e questo non è accettabile”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito ai fenomeni di violenza che si stanno verificando in Città da alcune settimane e con particolare riferimento ai weekend. ”Stiamo vivendo un momento e non solo a Napoli – ha sottolineato il sindaco – in cui il ritorno alla socialità dopo la pandemia sta aggravando la violenza soprattutto quella giovanile e per futili motivi. E’ un tema su cui dobbiamo avere grande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”non èe non dobbiamo militarizzare lama vanno fatti i servizi giusti e presidiati alcuni luoghi. Non possiamo avere pezzi dinon controllati perché poi sono i più deboli e le persone perbene che ne pagano il prezzo e questo non è accettabile”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, in merito ai fenomeni di violenza che si stanno verificando inda alcune settimane e con particolare riferimento ai weekend. ”Stiamo vivendo un momento e non solo a– ha sottolineato il sindaco – in cui il ritorno alla socialità dopo la pandemia sta aggravando la violenza soprattutto quella giovanile e per futili motivi. E’ un tema su cui dobbiamo avere grande ...

