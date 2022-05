Motomondiale: Dall'Igna, 'Bastianini e Bagnaia coppia fortissima, non temerei rivalità' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, è forse il tecnico più invidiato della MotoGp. Le sue moto quest'anno hanno vinto quattro gare su sette, e hanno conquistato cinque podi, ma l'ultimo Gp a Le Mans l'ha vinto la Ducati di un team privato (Gresini) con Bastianini, mentre il pilota di punta della squadra ufficiale, Bagnaia, sciupava un'occasione d'oro cadendo a pochi giri dal termine. "Mi sarebbe piaciuto vederli arrivare entrambi al traguardo -dice Dall'Igna al 'Corriere della Sera'-. Sarebbe stato un podio tutto Ducati, con Miller insieme a loro. E sicuramente Bagnaia, pur arrivando secondo, avrebbe accorciato il distacco in classifica da Quartararo. Comunque è stata una giornata bellissima per la Ducati". Il dg di Ducati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Gigi, direttore generale di Ducati Corse, è forse il tecnico più invidiato della MotoGp. Le sue moto quest'anno hanno vinto quattro gare su sette, e hanno conquistato cinque podi, ma l'ultimo Gp a Le Mans l'ha vinto la Ducati di un team privato (Gresini) con, mentre il pilota di punta della squadra ufficiale,, sciupava un'occasione d'oro cadendo a pochi giri dal termine. "Mi sarebbe piaciuto vederli arrivare entrambi al traguardo -diceal 'Corriere della Sera'-. Sarebbe stato un podio tutto Ducati, con Miller insieme a loro. E sicuramente, pur arrivando secondo, avrebbe accorciato il distacco in classifica da Quartararo. Comunque è stata una giornata bellissima per la Ducati". Il dg di Ducati ...

