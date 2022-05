Migranti, assalto a Lampedusa: in poche ore sbarcano in centinaia. Lamorgese sempre non pervenuta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sbarchi di Migranti a raffica: le coste di Sicilia e Calabria prese d’assalto. Con la ministra Lamorgese sempre non pervenuta. Solo ieri, erano 450 i Migranti approdati a a Pozzallo nel Ragusano. Mentre altri 57 entravano nel porto sicuro di Lampedusa dopo che appena il giorno prima ne erano arrivati più di duecento. Un centinaio, invece, i Migranti di varie nazionalità giunti a Roccella ionica in Calabria, a seguito di una operazione di soccorso in mare che la Guardia di finanza ha attuato una volta intercettata l’emergenza. E dove domenica si erano registrati tre sbarchi consecutivi. Altri 145 a bordo della Sea Wacht 4 hanno trovato approdo e accoglienza ad Augusta. Diciotto gli arrivi nel solo tratto di costa della Locride in questi primi 4 mesi e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sbarchi dia raffica: le coste di Sicilia e Calabria prese d’. Con la ministranon. Solo ieri, erano 450 iapprodati a a Pozzallo nel Ragusano. Mentre altri 57 entravano nel porto sicuro didopo che appena il giorno prima ne erano arrivati più di duecento. Un centinaio, invece, idi varie nazionalità giunti a Roccella ionica in Calabria, a seguito di una operazione di soccorso in mare che la Guardia di finanza ha attuato una volta intercettata l’emergenza. E dove domenica si erano registrati tre sbarchi consecutivi. Altri 145 a bordo della Sea Wacht 4 hanno trovato approdo e accoglienza ad Augusta. Diciotto gli arrivi nel solo tratto di costa della Locride in questi primi 4 mesi e ...

