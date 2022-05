Advertising

Agenzia askanews

"Al momento giusto bisognerebbe fare una bella campagna stampa per sbugiardare i nostri magistrati": questo il testo di uninviato dal cardinale Angeloal finanziere Enrico Crasso, entrambi imputati in un processo nel tribunale vaticano sulla compravendita - truffa di un palazzo al centro di Londra. Il ...L'affermazione del cardinalenel tribunale vaticano è anche interessante, diversa dalche mi inviò il 17 dicembre 2020 nel quale mi diceva che la destinazione dei fondi della ... Messaggio di Becciu: sbugiardiamo giudici con campagna stampa Città del Vaticano, 18 mag. (askanews) - 'Al momento giusto bisognerebbe fare una bella campagna stampa per sbugiardare i nostri magistrati': ...«La destinazione dei fondi dalla Segreteria di Stato all’Australia non era affare mio, ma era nota al Santo Padre» (Cardinale George Pell).