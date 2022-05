“Magic: The Gathering Universes Beyond”: è la volta del crossover con Warhammer 40,000 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pochi giorni fa Wizards of the Coast ha mostrato un’anteprima del prossimo prodotto targato “Magic: The Gathering Universes Beyond“. Si tratta dell’attesissimo crossover tra Magic: the Gathering e l’universo di Warhammer 40,000, il celebre wargame 3D futuristico prodotto dalla Games Workshop. La collaborazione tra questi due mostri sacri del gioco da tavolo era già stata anticipata durante l’Hasbro Investor Event, a Febbraio 2021. Ora però la Wizards ci mostra concretamente i frutti di questa unione, sfruttando il canonico appuntamento del Weekly MTG per lanciare un primo sguardo a quello che sarà uno dei prodotti più attesi dell’estate Magic. Il lancio è previsto infatti per il 12 Agosto 2022. La collaborazione consisterà in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pochi giorni fa Wizards of the Coast ha mostrato un’anteprima del prossimo prodotto targato “: The“. Si tratta dell’attesissimotra: thee l’universo di40,000, il celebre wargame 3D futuristico prodotto dalla Games Workshop. La collaborazione tra questi due mostri sacri del gioco da tavolo era già stata anticipata durante l’Hasbro Investor Event, a Febbraio 2021. Ora però la Wizards ci mostra concretamente i frutti di questa unione, sfruttando il canonico appuntamento del Weekly MTG per lanciare un primo sguardo a quello che sarà uno dei prodotti più attesi dell’estate. Il lancio è previsto infatti per il 12 Agosto 2022. La collaborazione consisterà in ...

Advertising

chrycyu : @magic_shoip @Mia_miazona pronto vida, é só copiar e colar as tags com fancharts e etc WE ARE THE BULLETPROOF ARMY… - joeyblacker22 : Paolo to the magic!!! - teubastian : paolo to the magic - afrost32 : @NekiasNBA Paolo to the magic>>> - kevinyoung2000 : paolo to the magic? -