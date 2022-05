GF Vip | il gesto di Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin | c’entra Lulù Selassié

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ancora una volta,fa parlare di sé per alcuni emblematici gesti social molto discussi e in generale poco apprezzati dal pubblico. Stavolta il nuotatore del Grande Fratello Vip 6, finito sulla sedia a rotelle dopo una sparatoria in cui si è trovato coinvolto per pura sfortuna, se l’è presa con Verissimo, il talk-show diin onda sabato e domenica pomeriggio su Canale 5. Il motivo è stata l’ospitata di. Maurizio Costanzo Show, il conduttore ederidonoAlcune battute di dubbio gusto fatte durante lo show del marito di Maria De Filippi hanno fatto infuriare i telespettatori ...