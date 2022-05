Espargarò | “In questo mondo dicono tutti le stesse cose | non mi piace”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Aleix, pilota spagnolo dell’Aprilia, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Marca’. A quasi 33 anni il suo sogno è portarsi a casa il Mondiale in MotoGP: “Sì, l’esempio del Leicester è giusto. O anche la Brawn Gp quando vinse il Mondiale di Formula Uno con Button. Sono due buoni esempi ma loro hanno vinto, noi ancora no. Ci serve regolarità. Credo che siamo veloci, se non lo fossimo non potremmo vincere il titolo, anche se mi manca ancora qualcosa, specie nei confronti di Quartararo, e all’Aprilia manca qualcosina in termini di costanza di prestazioni sui circuiti rispetto alla Yamaha. Ma Fabio ha una pressione che noi non abbiamo. Ma non vedo nessuno che sia più veloce o più costante di noi. Martin e Bagnaia, per esempio, sono molto veloci ma finora non sono stati costanti. Lo sono le Suzuki che però non sono veloci come noi. Fabio ...