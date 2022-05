C’è un serpente a scuola: perché i casi di Roma sono una buona notizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ un animale della fauna autoctona che resiste all’incessante urbanizzazione delle nostre metropoli iper-cementificate, occupando piccoli spazi di biodiversità sfuggiti all’asfalto. E’ uno degli ultimi baluardi di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ un animale della fauna autoctona che resiste all’incessante urbanizzazione delle nostre metropoli iper-cementificate, occupando piccoli spazi di biodiversità sfuggiti all’asfalto. E’ uno degli ultimi baluardi di...

