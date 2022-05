Bersani a La7: “Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, sono cose un po’ diverse. E l’Italia non deve essere il mastice delle due” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “L’incontro tra Draghi e Biden? Almeno un passo è stato fatto, ma non è che adesso dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, perché sono cose un po’ diverse. Questa nuova Europa noi la immaginiamo nella vecchia Nato? Per questa nuova Europa, invece, serve una nuova Nato e l’Europa dovrà essere assertiva. Insomma, nuova Europa e vecchia Nato non stanno mica insieme. Ce ne rendiamo conto?”. sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Otto e mezzo” (La7). Bersani si sofferma anche sul ruolo dell’Italia nell’Alleanza atlantica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “L’incontro tra Draghi e Biden? Almeno un passo è stato fatto, ma non è che adessotra, perchéun po’. Questa nuovanoi la immaginiamo nella vecchia? Per questa nuova, invece, serve una nuovae l’dovràassertiva. Insomma, nuovae vecchianon stanno mica insieme. Ce ne rendiamo conto?”.le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, ospite di “Otto e mezzo” (La7).si sofferma anche sul ruolo delnell’Alleanza atlantica ...

