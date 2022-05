Via Dybala, assalto a Di Maria: “Qualcosa non torna” (Di martedì 17 maggio 2022) Una serata emozionante quella vissuta all’Allianz Stadium con l’addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini: l’attaccante argentino dovrà decidere il suo futuro Così la dirigenza bianconera è al lavoro per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 17 maggio 2022) Una serata emozionante quella vissuta all’Allianz Stadium con l’addio di Pauloe Giorgio Chiellini: l’attaccante argentino dovrà decidere il suo futuro Così la dirigenza bianconera è al lavoro per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? I Friedkin pronti ad accontentare #Mourinho e a portare #Dybala alla #Roma. Dopo le telefonate informali c'è sta… - ted1929 : @romeoagresti @GoalItalia @goal Tanto non viene poi utilizzato come dovrebbe dall'allenatore che ci ritroviamo poi… - Ciccio_official : RT @giuventinaa_: Ma I boomer che ti rispondono “Eh io ho visto andare via Platini e Baggio” se dici che sei triste per dybala? Sticazzi i… - JGiuls_ : RT @stm9970: Poche volte mi sono emozionato per il calcio negli ultimi anni. Se per gli altri che sono andati via avevi la sensazione che f… - LanteriGaia : RT @anto_br18: #Dybala l’idolo della nuova generazione. Classe, talento, estro. Colpi da biliardo. 115gol uno più bello dell’altro. Immenso… -