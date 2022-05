Advertising

News24_it : Vertice centrodestra: Salvini e Berlusconi soddisfatti, Meloni chiede più chiarezza e irrita il Cavaliere - Corrier… - claudioprugnoli : #Vertice teso del #centrodestra. #Meloni: non basta declamare l’unità. L’irritazione di #Berlusconi - blue02410047 : RT @Adnkronos: Vertice centrodestra ad Arcore: cosa dicono #Berlusconi, #Salvini e #Meloni. - infoitinterno : Vertice centrodestra, Berlusconi: “Solo un pazzo manderebbe all’aria coalizione” - Cristian75000 : RT @ilruttosovrano: Vertice centrodestra, Berlusconi: 'Solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione', effettivament… -

unito. E d'altronde è così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni e ... lo ha detto Silvio Berlusconi al termine deldi Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. 17 ...Berlusconi: "Il mio sogno Scudetto al Milan e Monza in Serie A". Le parole dell'ex Premier sui rossoneri Silvio Berlusconi, al termine deldiad Arcore, ha parlato così di Milan e Monza: "Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan che secondo me merita anche per il gioco messo in campo ...Roma, 17 mag. (askanews) - 'Centrodestra unito. E d'altronde è così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni e vincerebbe la sinistra, ...Il vertice del Centrodestra, unità sui Comuni ma divisioni sul nome di Musumeci Fratelli d'Italia punta i piedi ma la Lega frena ...