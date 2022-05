Ultime Notizie – twitter musk news – Adnkronos.com (Di martedì 17 maggio 2022) Elon musk getta nuovi dubbi sull’acquisto di twitter. Dopo il primo stop della scorsa settimana, il fondatore di Tesla oggi ha affermato su twitter che l'”operazione” da 44 miliardi di dollari “non può andare avanti fino a quando il Ceo di twitter non darà prova che gli account falsi sono meno del 5% del totale”. I profili falsi “potrebbero essere molto più” del 20%, che già rappresenta “quattro volte” la quota indicata da twitter, ha cinguettato musk, ricordando che “la mia offerta si basava sull’accuratezza della documentazione fornita da twitter”. “Ieri il Ceo di twitter ha rifiutato pubblicamente di mostrare una prova che gli account falsi fossero inferiori al 5%. Questo accordo non può andare avanti finché non lo farà”, si legge ancora nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Elongetta nuovi dubbi sull’acquisto di. Dopo il primo stop della scorsa settimana, il fondatore di Tesla oggi ha affermato suche l'”operazione” da 44 miliardi di dollari “non può andare avanti fino a quando il Ceo dinon darà prova che gli account falsi sono meno del 5% del totale”. I profili falsi “potrebbero essere molto più” del 20%, che già rappresenta “quattro volte” la quota indicata da, ha cinguettato, ricordando che “la mia offerta si basava sull’accuratezza della documentazione fornita da”. “Ieri il Ceo diha rifiutato pubblicamente di mostrare una prova che gli account falsi fossero inferiori al 5%. Questo accordo non può andare avanti finché non lo farà”, si legge ancora nel ...

Advertising

fanpage : Iniziata l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - RedazioneDedalo : Enna – Olimpiadi della Cultura e del Talento: premiato il Liceo Scientifico “P.Farinato” - MaryDiDio2 : Sto ricevendo un sacco di messaggi di affetto e di ultime notizie sul calciomercato … scusate ma ora per me il calc… - Trivellaqt : @MediasetTgcom24 Sicuramente molto importante. Per fortuna che ci siete voi che ci tenete aggiornati sulle ultime notizie!... -