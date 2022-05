Samantha Cristoforetti alias Astrosamantha: la TikToker più lontana che c’è… (Di martedì 17 maggio 2022) L’astronauta Samantha Cristoforetti ha molte doti. Fra queste, la capacità di coinvolgere il grande pubblico. Ed è raro che un astronauta sappia condividere con l’uditorio contenuti scientifici e tutte le emozioni relative al viaggio spaziale con tanta naturalezza. Dopo aver conquistato gli spettatori televisivi, AstroSamantha è pronta a conquistare TikTok. Grazie a TikTok, l’astronauta italiana dell’ESA vuole raggiungere un nuovo tipo di pubblico: i più giovani. Si presenta perciò come una TikToker sui generis. Di sicuro è l’utente del social che si connette dal posto più strano e lontano: la stazione spaziale internazionale. La Cristoforetti ci mostra i momenti più coinvolgenti dei suoi ultimi giorni su TikTok (captured) – curiosauro.itLa Cristoforetti presenta il volo spaziale su ... Leggi su curiosauro (Di martedì 17 maggio 2022) L’astronautaha molte doti. Fra queste, la capacità di coinvolgere il grande pubblico. Ed è raro che un astronauta sappia condividere con l’uditorio contenuti scientifici e tutte le emozioni relative al viaggio spaziale con tanta naturalezza. Dopo aver conquistato gli spettatori televisivi, Astroè pronta a conquistare TikTok. Grazie a TikTok, l’astronauta italiana dell’ESA vuole raggiungere un nuovo tipo di pubblico: i più giovani. Si presenta perciò come unasui generis. Di sicuro è l’utente del social che si connette dal posto più strano e lontano: la stazione spaziale internazionale. Laci mostra i momenti più coinvolgenti dei suoi ultimi giorni su TikTok (captured) – curiosauro.itLapresenta il volo spaziale su ...

Agenzia_Ansa : La Luna rossa è uno spettacolo da non perdere anche per gli astronauti: le immagini dell'eclissi totale di Luna son… - SimoInTheAir : RT @Agenzia_Ansa: La Luna rossa è uno spettacolo da non perdere anche per gli astronauti: le immagini dell'eclissi totale di Luna sono stat… - infoitscienza : L'eclissi di luna vista dallo spazio: le spettacolari immagini postate da Samantha Cristoforetti su Twitter - arcocielo : RT @greenMe_it: L’eclissi di luna vista dallo spazio: le spettacolari immagini postate da Samantha Cristoforetti su Twitter - F_Pedrioli : @klaud_io No di solito chiamo Samantha cristoforetti con il satellite per deviare le telecomunicazioni ma stavolta non l'ho fatto -