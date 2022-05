Renzi: "Volevo Draghi al Quirinale ma i Draghi boys non l'hanno aiutato" (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Io non ero per il Mattarella bis, ci siamo arrivati. Io ero convinto che se Draghi fosse andato al Colle sarebbe stata una scelta molto saggia. Ma attribuisco parte della responsabilità ai Draghi boys, Giavazzi e Funiciello, che non hanno aiutato in quelle ore". Matteo Renzi ha presentato alla Camera dei deputati il nuovo libro, 'il Mostro', in cui ripercorre gli avvenimenti politici degli ultimi mesi, come l'elezione per il Quirinale, insieme alle vicende giudiziarie che l'hanno visto protagonista, dall'inchiesta sulla fondazione Open fino al caso Cpl Concordia. "Pensare di portare Draghi al Quirinale contro i partiti è stata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Io non ero per il Mattarella bis, ci siamo arrivati. Io ero convinto che sefosse andato al Colle sarebbe stata una scelta molto saggia. Ma attribuisco parte della responsabilità ai, Giavazzi e Funiciello, che nonin quelle ore". Matteoha presentato alla Camera dei deputati il nuovo libro, 'il Mostro', in cui ripercorre gli avvenimenti politici degli ultimi mesi, come l'elezione per il, insieme alle vicende giudiziarie che l'visto protagonista, dall'inchiesta sulla fondazione Open fino al caso Cpl Concordia. "Pensare di portarealcontro i partiti è stata una ...

Advertising

fisco24_info : Renzi: 'Volevo Draghi al Quirinale ma i Draghi boys non l'hanno aiutato': (Adnkronos) - Il leader di Iv ha presenta… - italiaserait : Renzi: “Volevo Draghi al Quirinale ma i Draghi boys non l’hanno aiutato” - giovaway : @confundustria Hey piano con questa ribellione.. se prende troppo piede poi Salvini e Renzi come fanno senza schiav… - paologargiulo1 : RT @BlueBel87796049: Vi volevo ricordare che, quando donate 9€ al mese all'associazione NO PROFIT : Unicef per i bambini ucraini, l'unico b… - cino_1969 : RT @BlueBel87796049: Vi volevo ricordare che, quando donate 9€ al mese all'associazione NO PROFIT : Unicef per i bambini ucraini, l'unico b… -