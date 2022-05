Reddito di cittadinanza, Conte: “Dobbiamo difenderlo, linee rosse non vanno superate” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo continuare a operare per difendere il Reddito di cittadinanza. Qui c’è poco da scherzare, abbiamo 10 milioni tra poveri assoluti e relativi”. Lo ha sottolineato il leader M5S Giuseppe Conte, intervenendo al terzo ciclo di lezioni della Scuola di formazione 5 Stelle con Domenico De Masi e Pasquale Tridico. “E’ tale il feroce attacco, concentrico, del sistema mass-mediatico, diretto a sporcare questa misura, che è difficile riuscire a organizzare un discorso articolato nei Contesti che ci vengono offerti”, ha proseguito Conte. “Dobbiamo con forza contrastare questa mistificazione”. “Noi siamo al governo per difendere anche questa misura – ha sottolineato l’ex premier – La nostra ragion d’essere del sostegno a questo governo è anche questa. Noi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “continuare a operare per difendere ildi. Qui c’è poco da scherzare, abbiamo 10 milioni tra poveri assoluti e relativi”. Lo ha sottolineato il leader M5S Giuseppe, intervenendo al terzo ciclo di lezioni della Scuola di formazione 5 Stelle con Domenico De Masi e Pasquale Tridico. “E’ tale il feroce attacco, concentrico, del sistema mass-mediatico, diretto a sporcare questa misura, che è difficile riuscire a organizzare un discorso articolato neisti che ci vengono offerti”, ha proseguito. “con forza contrastare questa mistificazione”. “Noi siamo al governo per difendere anche questa misura – ha sottolineato l’ex premier – La nostra ragion d’essere del sostegno a questo governo è anche questa. Noi ...

