Putin | Occidente verso il suicidio energetico L’Eni apre un conto in rubli presso Gazprom Bank

(Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden riceverà giovedì alla Casa Bianca la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente della Finlandia Sauli Niinisto. I leader discuteranno delle domande di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia e di sicurezza europea, oltre alla collaborazione nel sostegno all’Ucraina. Il Parlamento finlandese ha votato intanto a larghissima maggioranza a favore dell’adesione alla Nato, con 188 voti contro 8. Erdogan: non diremo sì all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato Resta fermo nel suo no all’adesione di Svezia e Finlandia il presidente turco Recep Tayyp Erdogan: “Non diremo ‘sì’ all’ingresso nella Nato di coloro che impongono sanzioni alla Turchia”, ha affermato . “Entrambi i paesi non hanno un atteggiamento chiaro e inequivocabile nei confronti delle organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto, sottolineando che delegazioni di Helsinki e Stoccolma ...