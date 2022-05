Piedi secchi e screpolati? Risolvi velocemente in casa spendendo poco

Leggi su formatonews

(Di martedì 17 maggio 2022) Scopriamo insieme alcuni rimedi utili per ie talloni, in modo da poter sfoggiare i sandali durante la stagione estiva. Quando parliamo dei, facciamo riferimento ad una parte del corpo che viene spesso trascurata. Anch’essi infatti necessitano delle dovute cure, soprattutto per evitare che la pelle inizi a screpolarsi, ma anche per contrastare la formazione dei duroni. Scarpe, calzini, modo di camminare – sono tutti fattori che influenzano la salute dei nostri: rimedi (Pexels)A proposito di questo, nel prossimo paragrafo analizzeremo alcuni aspetti fondamentali per la loro cura e per il mantenimento della pelle stessa. Vi proponiamo inoltre alcuni rimedi efficaci contro la screpolatura dell’epidermide e la formazione dei ...