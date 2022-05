Non studiano e non lavorano, quattro percorsi di formazione per i ragazzi delle periferie di Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Al via a Napoli diversi percorsi di formazione che coinvolgono i giovani e, in particolare, i NEET della periferia Est. I laboratori – dall’orto al design, dalla sartoria fino alla musica e al teatro – sono destinati ai giovani in cerca di esperienze innovative e a coloro che non studiano né lavorano. Il progetto “CreAttiviamoci di bello”, che avrà il cuore pulsante nel Centro di riuso creativo dei materiali di scarto ‘Remida Napoli’ a Ponticelli, è promosso dalla onlus ‘Progetto Continenti’ in collaborazione con l’azienda Wes Trade Ltd ed è cofinanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. In particolare, “CreAttiviamoci di bello” si rivolge a venti ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni della periferia orientale di Napoli e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) Al via adiversidiche coinvolgono i giovani e, in particolare, i NEET della periferia Est. I laboratori – dall’orto al design, dalla sartoria fino alla musica e al teatro – sono destinati ai giovani in cerca di esperienze innovative e a coloro che nonné. Il progetto “CreAttiviamoci di bello”, che avrà il cuore pulsante nel Centro di riuso creativo dei materiali di scarto ‘Remida’ a Ponticelli, è promosso dalla onlus ‘Progetto Continenti’ in collaborazione con l’azienda Wes Trade Ltd ed è cofinanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. In particolare, “CreAttiviamoci di bello” si rivolge a venti ragazze edai 15 ai 35 anni della periferia orientale die ...

