Mattarella negli Emirati, "facciamo crescere partneriato" (Di martedì 17 maggio 2022) Sergio Mattarella e' stato ad Abu Dhabi per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti ed Emiro di Abu Dhabi, Sua Altezza Sceicco Khalifa bin ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Sergioe' stato ad Abu Dhabi per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa del Presidente degliArabi Uniti ed Emiro di Abu Dhabi, Sua Altezza Sceicco Khalifa bin ...

Advertising

ilmetropolitan : #Mattarella vola negli #EmiratiArabi - medicojunghiano : RT @giannimacheda: Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere omaggio… - Nibbionero : RT @giannimacheda: Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere omaggio… - giannimacheda : Di quanto petrolio ha bisogno l’Italia da zero a #Mattarella costretto a volare negli Emirati Arabi per rendere oma… - BegalliSabrina : Quando esce ...ci 'sorprende'...Viaggio lampo di Mattarella negli Emirati Arabi per far crescere il partenariato co… -